Для пересекающих КПВВ «Марьинка» доступна полезная информация (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) обновлены информационные стенды. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.
На днях представители департамента информационной и внутренней политики ДонОГА совместно с советником министра социальной политики по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Александром Ворошковым посетили КПВВ «Марьинка», где осмотрели информационные стенды с раздаточными материалами для граждан, пересекающих линию разграничения.
Так, они обновили и дополнили информационные места актуальными раздаточными материалами, которые теперь доступны для всех желающих. В раздаточных материалах размещена информация, которая позволяет более быстро и качественно получать социальные и административные услуги, а также другая информация, которая может быть полезной для жителей Донецкой области.
Кроме этого пограничникам были подарены новые государственные флаги, которые подняли вместо старых выгоревших.
Как сообщалось ранее, осуществляется мониторинг всех КПВВ Донецкой области. На них будет полностью обновлена и актуализирована вся полезная информация для ВПЛ.
Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.