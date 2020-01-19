Для пересекающих КПВВ «Марьинка» доступна полезная информация (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) обновлены информационные стенды. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

На днях представители департамента информационной и внутренней политики ДонОГА совместно с советником министра социальной политики по вопросам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Александром Ворошковым посетили КПВВ «Марьинка», где осмотрели информационные стенды с раздаточными материалами для граждан, пересекающих линию разграничения.

Так, они обновили и дополнили информационные места актуальными раздаточными материалами, которые теперь доступны для всех желающих. В раздаточных материалах размещена информация, которая позволяет более быстро и качественно получать социальные и административные услуги, а также другая информация, которая может быть полезной для жителей Донецкой области.

Кроме этого пограничникам были подарены новые государственные флаги, которые подняли вместо старых выгоревших.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

Как сообщалось ранее, осуществляется мониторинг всех КПВВ Донецкой области. На них будет полностью обновлена ​​и актуализирована вся полезная информация для ВПЛ.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий». Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.