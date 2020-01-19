Количество переселенцев на Донетчине растет: Где регистрируются чаще

В Донецкой области по состоянию на 16 января официально зарегистрировано 506 тыс. 716 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 16.01.2020 на территории Донецкой области учтено 420 323 семьи и 506 716 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 112 730;

дети – 62 791;

лица с инвалидностью – 17 706;

пенсионеры – 313 489.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 98 465 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 53 685;

Краматорск – 48 553;

Славянск – 40 766;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 682;

Константиновка – 23 621;

Марьинский район – 20 993;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 18 950;

Селидово – 16 508;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 498.

Напомним, в Украине по состоянию 13 января учтены 1 млн 434 тыс. 198 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации