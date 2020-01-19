НВФ разместили 650 мин на участке разведения в Золотом, – ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) вновь зафиксировал минимум 650 противотанковых мин, которые принадлежат незаконным вооруженным формированиям, в полях к югу от железнодорожных путей, а также на восток и запад от автодороги Т1316 в пределах участка разведения в районе н.п. Золотое. Об этом сообщается в опубликованном отчете Миссии.

«16 января БПЛА СММ среднего радиуса действия вновь зафиксировал минимум 650 противотанковых мин (по оценке, принадлежали вооруженным формированием) в полях к югу от железнодорожных путей, а также на восток и запад от автодороги Т1316 в пределах участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км на запад от Луганска)», – говорится в сообщении.

17 января, осуществляя мониторинг в двух местах возле участка разведения в районе Золотого, наблюдатели слышали 10 взрывов неопределенного происхождения, а также 11 выстрелов и очередей из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета (по оценке, вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края).

Кроме того, 17 января на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели 6 членов вооруженных формирований (с нарукавными повязками с надписью «СЦКК») между новой секцией моста у Станицы Луганской и блокпостом вооруженных формирований южнее моста.