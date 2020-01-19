Как уменьшить смертность при пересечении КПВВ на Донбассе, – мнение правозащитницы

В Донецкой и Луганской областях за 2019 год при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) у линии разграничения умерло, по разным данным, от 30 до 50 человек. Однако смертность при пересечении КПВВ можно уменьшить. Так считает юрист Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния») Мария Красненко, передают «Комментарии».

«Вопрос смертей на КПВВ (а таких только за прошлый год было не менее 50), нельзя решить исключительно одними мерами – законодательными или практичными. Нужно понимать какую природу имеет необходимость перемещаться в общем, а также – какие причины перемещения той или иной категории. Сейчас мы видим ситуацию, что из более 1 миллиона ежемесячных пересечений, основная доля путешествующих – люди почтенного возраста. Те, кто, в том числе, едут на подконтрольную территорию с целью получения пенсии, социальной помощи и других административных услуг», – сказала она.

В связи с этим, по мнению правозащитницы, первым мероприятием, которое может уменьшить количество смертей, способны стать законодательные изменения в части пенсионного обеспечения, предусмотренные законопроектом 2083-д, который в ближайшее время может быть рассмотрен в Верховной Раде. В случае принятия данного законопроекта пенсионерам не будет необходимости так часто (каждые 2 месяца) осуществлять пересечение линии соприкосновения.

Юрист добавляет, что не менее важно и медицинское обеспечение на КПВВ. «К сожалению, на сегодня на всех пунктах пропуска не обеспечено постоянное дежурство медицинских бригад в период работы КПВВ и за несколько часов до/после функционирования КПВВ», – говорит Красненко.

И, в-третьих, считает правозащитница, важна ответственность самих граждан. «Мы призываем всех внимательно относиться к своему здоровью и оценивать свою способность, не игнорировать симптомы, поскольку жара или холод могут стать теми факторами, которые ухудшат ваше самочувствие – и могут привести к летальному исходу», – отмечает Красненко.

«Поэтому, мы еще раз ожидаем принятия изменений касательно пенсионного обеспечения жителей временно оккупированных территорий, обеспечение медицинским персоналом КПВВ, ответственности каждого из нас касательно своей жизни и здоровья. Мы должны осознавать, что в условиях продолжающегося вооруженного конфликта нельзя убрать все факторы, которые могут стоить людям жизни (внезапные обстрелы, минирование, другое), но мы можем принять все меры, чтобы такую угрозу минимизировать», – резюмировала Мария Красненко.

Напомним, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщал, что с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через КПВВ, увеличилась в два раза.

Как сообщалось ранее, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь 2019 года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека. По данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через КПВВ на Донбассе скончались 40 человек. В 2019 году наблюдатели сообщили в общем о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах. По данным Офиса омбудсмена Украины, в 2019 году при пересечении линии разграничения через КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек. По данным Human Right Watch, с января по апрель 2019 года при пересечении линии разграничения на Донбассе умерли из-за проблем со здоровьем по меньшей мере 19 человек, преимущественно – пожилые.