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«Сегодня праздничный Армагеддон»: Ситуация в пунктах пропуска утром 19 января

19.01.20 09:44
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Сегодня утром, 19 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 17 января линию разграничения через КПВВ пересекли 39,5 тысячи человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

  • «Майорское» – 9306 человек и 1009 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 7970 человек и 1220 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 7559 человек и 1350 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3626 человек и 808 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 11020 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

  • «Майорское» – 25/55;
  • «Марьинка» – 0/60;
  • «Новотроицкое» – 40/60;
  • «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Антон: «5:42. Из Горловки в Украину ~100 машин»;
  • Приходько: «8:18. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:10 на пункте пропуска 170 автомобилей, 61 автобусов и микроавтобусов, до 460 человек пешей очереди»;
  • Susy64: «Горловка в Украину: перед полицией около 30 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Василий: «4:50. Встал в очередь на Каргиле в Украину, очередь до моста»;
  • Sharap: «6:57. На Каргиле сегодня праздничный Армагеддон: общая очередь далеко наверху моста, льгота доходит почти до первого туалета. Наверное, как всегда, логика у всех сработала одинаково: сегодня же праздник, значит никого не будет»;
  • Андрей: «7:12. Марьинка в Донецк общая 50, льгота 20»;
  • Sharap : «8:07. На Каргиле в Донецк совершенно пусто»;
  • Василий: «8:10. Очередь на середине подъема на мост, льгота 15 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Таня: «7:07. В 6 утра на Еленовке в сторону Украины было 70 машин»;
  • Александр: «8:50. Еленовка в Украину – от докучаевского поворота»;
  • Влад: «9:19. Еленовка в сторону Украины 14 машин. Я в 9:10 приехал».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Сергей: «7:07. Машин на подъеме не много, льготы – 4 машины»;
  • Юрий: «8:28. Гнутово в Украину до камышей, но авто прибывают, движение есть. Главное, чтобы на 0-ДНР не было проверки, а то стоять будем долго и нудно»;
  • Лида: «8:44. Пищевик на Мариуполь до 10 машин. На 0-ле днр очереди не было».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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