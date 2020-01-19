Заколдованный круг: Как ПФУ отказывает переселенцам из Донбасса в оформлении пенсии

У переселенцев из Донбасса возникают проблемы при оформлении пенсии. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не принимает «документы» «Л-ДНР», а это иногда единственный шанс доказать переселенцу свой стаж и получить деньги. Для сотен тысяч переселенцев этот заколдованный круг. Хотя юристы говорят, что это нарушение прав человека.

Так, в Киеве переселенка из временно неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Татьяна пытается оформить пенсию, но ей не хватает трудового стажа. Женщина не называет своей фамилии, потому что не знает, сколько еще раз ее придется возвращаться в Горловку. «Согласно своих документов, предоставленной трудовой книжки, которая у меня, получается 25 лет и 3 месяца [стажа]. Не хватает 9 месяцев до пенсии. У меня есть стаж работы за 1977-1978 годы. Просто была утеряна трудовая книжка», – рассказала она.

Женщина обратилась в ПФУ, однако там неумолимы. «Если нет стажа, нет документов о 26 лет стажа, тогда человеку в органах Пенсионного фонда, как это предусмотрено уже начиная с 2004 года, никаких социальных выплат Пенсионный фонд не осуществляет», – сообщила заместитель главы правления ПФУ Ирина Ковпашко.

Но переселенка взялась доказывать, что имеет-таки право на пенсию. Поехала на неподконтрольную украинской власти территорию, чтобы получить подтверждающий документ о дополнительных двух годах работы. «Но на архивных данных стоит печать непризнанной "республики ДНР". И не просто не принимают, даже не хотят брать эти справки в руки. Везде одно и то же – "будет украинская печать – примем, не будет – не примем"», – говорит Татьяна.

Получается, что для сотен тысяч переселенцев это заколдованный круг. Хотя, по словам юристов, это нарушение прав человека. Уже есть прецеденты, когда Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязывал принимать определенные «документы» «Л-ДНР». Однако, на это могут уйти годы, потому что с письменным отказом человек должен начать судиться. «А потом он обращается в соответствующий административный суд и оспаривает такой отказ как незаконный. Бывает такое, что производство открыто в 2016 году, а решение Верховного суда в конце 2018 года», – разъяснил юрист-аналитик общественной организации «Донбасс-SOS» Михаил Фоменко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факти ICTV»