«Дом нашей мечты»: Переселенцы планируют построить 9-этажку на Закарпатье

В Ужгороде (Закарпатская обл.) переселенцы из временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса собираются строить дом своей мечты. Около 4 тысяч переселенцев выбрали для себя Закарпатье. Самые активные создали общественную организацию «Закарпатье – Донбасс». Сейчас они начали адвокационную кампанию «Моя новая громада», целью которой является привлечение внимания к вопросу проблемы постоянного жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в новых громадах и не только.

Почти 5 лет работы ушло у ОО «Закарпатье-Донбасс», чтобы продвинуть этот важный социальный вопрос. В Ужгороде громада получила место под строительство. «Это кажется нам очевидным, но при разговорах в кабинетах спрашивают, откуда это вы взяли, что переселенцам нужно жилье. Мы любые наши идеи, информацию обсуждаем с целевой аудиторией – переселенцами. И проект по возведению жилья не просто уникален. Это одна из идей, которая удалась и была поддержана местными властями. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. При содействии городской власти нам выделили котельную, теперь мы имеем землю под этой котельной и можем построить собственный дом. Это должна быть 9-этажка с достаточным количеством квартир, которая реально решит проблему ВПЛ. Самое важное, что непосредственно переселенцы от начала и до конца берут участие в реализации этой идеи. Условно между собой мы называем этот проект "Дом нашей мечты"», – сообщила заместитель главы правления ОО «Закарпатье – Донбасс» Татьяна Хорошилова.

По словам советника по социальной сплоченности в Закарпатской области Анжелы Бабкиной, на Закарпатье создан уникальный проект, который может стать примером для всей Украины. Это зарегистрированный переселенцами жилищно-коммунальный кооператив (ЖКП) «Закарпатье – Донбасс», которому и выделили территорию старой котельной в Ужгороде для возведения жилья ВПЛ. «Есть определенные ресурсы, объекты в городах, которые не используются и их можно передать на благое дело. Особенно, если это приносит пользу многим людям. По всей Украине ситуация за 5 лет не изменилась, 80% и более основной проблемой считают отсутствие постоянного жилья. Следующий шаг в реализации такого жилого проекта в Ужгороде – это оплата проектно-сметной документации, на которую необходимо собрать 1,5 млн грн», – сказала она.

По мнению главы правления ОО «Закарпатье – Донбасс» Константина Блажевича, получение переселенцами права голоса в местных громадах – один из показателей, что вооруженный конфликт на Донбассе быстро не закончится. «Поэтому люди нуждаются в достойном существовании, мы должны решить проблему жилья. Земельный участок мы (ЖКП "Закарпатье – Донбасс") имеем, благодаря городскому совету. Теперь столкнулись с тем, что необходимая проектно-сметная документация. Она стоит немалых денег, поэтому хотим инициировать обращение в профильные министерства, чтобы выделили средства и мы могли двигаться дальше», – заявил он.

Блажевич добавил, что в дальнейшем этой документацией могли бы воспользоваться другие громады, принимающие переселенцев.

Источники: Uzh Inform, Закарпаття. Про головне