В Нью-Йорке открылась выставка американской фотохудожницы о войне на Донбассе (Фото)

В Украинском институте Америки в Нью-Йорке открылась выставка фотографий «Линия фронта – мирная жизнь. Украинские революционеры забытой войны» американской фотохудожницы Джейта Блэтти, сообщает «Укринформ».

На выставке, которая занимает три зала института, представлены фотографии, преимущественно портреты, которые сделала Блэтти во время поездок в зону боевых действий весной 2018 года.

«Это портреты добровольцев, которые пошли в 2014 году буквально с Майдана защищать свою страну», – сказала Блэтти.

По ее словам, в начале 2000-х годов она сама служила капитаном американской армии в Афганистане и в Ираке. «Но я была служащая по контракту, а в Украине мы видим совсем другое. Люди оставляли работу, семьи и шли защищать свою землю из-за патриотических чувств», – добавила она.

Во время открытия выставки она также представила киевлянина Дмитрия Лавренчука, который помогал ей организовать фотосъемки на передовой. Лавренчук служил добровольцем, был ранен, и был одним из первых, чей портрет она сделала.

Генеральный консул Украины в Нью-Йорке Алексей Голубов, который принял участие в открытии выставки, отметил, что тесно сотрудничает с Украинским институтом Америки. «Мы с ним – как одно целое. Мы всячески способствовали открытию этой выставки, оказывали, так сказать политическую поддержку, ведь она ярко иллюстрирует, как защищали Украину в начале российской агрессии». – сказал он.

Фото: «Укринформ»

По словам президента института Екатерины Наливайко, цель выставки – донести американскому обществу информацию о войне, развязанной Москвой против Украины. «Американцы должны видеть, что Россия ведет против Украины войну», – сказала она.

Среди присутствующих на открытии экспозиции, отметила Наливайко, преимущественно американцы.

«Думаю, выставку увидит много людей. У нас рядом находится музей "Метрополитен", и его многочисленные посетители часто наведываются на наши мероприятия», – пояснила Наливайко.

В мая 2018 году выставка Блэтти состоялась в Чикаго. В Нью-Йорке экспозиция продлится в течение семи недель.