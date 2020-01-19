В 2019 году погибло или было ранено наименьшее количество жителей Донбасса за время войны, – УВКБ ООН

В 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе. Таковы данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ ООН), сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

«В период с 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало 167 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 27 погибших и 140 раненых, на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых), и что также является самым низким годовым количеством потерь среди гражданских лиц за весь период конфликта», – говорится в сообщении.

Но, как отмечается, все же число жертв продолжает расти. Так, в организации привели данные за последние 3 месяца 2019 года.

Декабрь 2019: в период с 1 по 31 декабря 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало три случая гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, что на 25% меньше, чем в ноябре 2019 года.

один человек погиб в результате обстрела из ЛВСО* территории Донецкой области, контролируемой правительством;

один человек был ранен в результате обстрела из легких вооружений на территории, контролируемой «ДНР»;

один человек был ранен в результате обращения со взрывоопасными пережитками войны (ВПВ) на территории Донецкой области, контролируемой правительством.

Ноябрь 2019: в период с 1 по 30 ноября 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало четыре случая гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, на 66,7% меньше, чем в октябре 2019 года.

трое мужчин были ранены в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из ЛВСО на территории, контролируемой «ДНР»;

одна женщина была ранена в результате обстрела из стрелкового оружия на территории Донецкой области, контролируемой правительством.

Октябрь 2019: в период с 1 по 31 октября 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало 12 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом, на 42,9% меньше, чем в сентябре 2019 года.

трое мужчин и одна женщина получили ранения в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из ЛВСО на территории, контролируемой «ДНР»;

один мужчина и одна женщина погибли, трое мужчин, две женщины и мальчик получили ранения в результате минных инцидентов и обращения с ВПВ: двое погибли на территории, контролируемой правительством; четверо были ранены на территории, контролируемой «ДНР», и двое были ранены на территории, контролируемой «ЛНР».

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе с начала 2019 года зафиксированы 145 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.

*Сокращения: ЛВСО – легкого вооружения и стрелкового оружия