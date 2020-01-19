Имитировать переселение: Жителям неподконтрольного Донбасса до сих пор приходится проходить «круги ада» ради пенсий

Гражданам Украины, которые не могут переехать для постоянного проживания из временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную, чтобы получать свои законные пенсии приходится имитировать переселение, постоянно пересекая контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом рассказала юрист программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПЛ») и эксперт по правам человека Анна Дудинская.

«Мы знаем по статистике, что уже на протяжении года около 89 человек умерли на КПВВ. Это действительно страшная цифра, особенно когда мы понимаем, что 60% людей, пересекающих КПВВ, это люди пожилого возраста», – сказала правозащитница.

Эти люди вынуждены ради пенсии проходить все «круги ада». Житель ОРДЛО* имеет на нее право только когда зарегистрируется на подконтрольной территории Украины как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) и получит справку. А также докажет, что он действительно живет по месту получения выплаты. И это постоянно проверяют. А при малейших основаниях могут лишить денег. По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, сейчас пенсии получают 625 тыс. жителей неподконтрольного Донбасса, судьба более 400 тыс. людей неизвестна.

Долг Украины перед пенсионерами из временно неподконтрольных территорий Донбасса еще в 2018 году превысил 60 млрд грн. Эксперты отмечают, что пенсии «даже в условиях оккупации – это конституционное право человека». И даже после смерти эта сумма не пропадает, а передается в наследство. Поэтому, отказываясь от своих обязанностей, Украина только переносит момент выплат. «Украина как государство, наш Государственный бюджет должен этим людям. Это называется у финансистов скрытый долг, которого нет, но относительно которого люди могут подать иски о восстановлении своих прав», – сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Третьякова уверена, что начинать реинтеграцию Донбасса нужно возвращая доверие переселенцев. А это означает – существенно упростить процедуру выплаты пенсии жителям временно неподконтрольных украинской власти территорий.

Напомним, 26 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию». Он должен решить вопрос выплаты пенсии гражданам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях. По официальным данным, Пенсионный фонд Украины должен жителям неподконтрольного Донбасса более 80 млрд грн. По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, законопроект № 2083-д, который разрешает выплату пенсий тем, кто не зарегистрирован переселенцем, и решает, в частности, проблему долгов по пенсиям жителям Донбасса, не является приоритетным в парламенте. Третьякова заявляла, что законопроект № 2083-д не решает технических вопросов доставки пенсий гражданам на временно неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факти ICTV»