В «Борисполе» приземлился самолет с телами жертв катастрофы в Иране

В международном аэропорту «Борисполь» началась церемония памяти погибших в результате катастрофы авиалайнера компании МАУ в Иране 8 января.

Сегодня тела жертв катастрофы доставили в Киев.

В траурной церемонии принимают участие президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук и спикер верховной Рады Дмитрий Разумков.

В связи с траурными мероприятиями по чествованию трагически погибших на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта «Борисполь».

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране.