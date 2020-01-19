Проводят «АТО»: НВФ не пускают наблюдателей ОБСЕ на юг Донецкой области

Представители незаконных вооруженных формирований продолжают ограничивать свободу передвижения патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) на юге Донецкой области. Об этом сообщается в отчете Миссии.

«На блокпосте на север от н.п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км на юго-восток от Донецка) 2 вооруженных членов вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде в направлении Новоазовска, ссылаясь на то, что "в этом районе проходит антитеррористическая операция"», – говорится в сообщении.

Кроме того, на блокпосте возле н.п. Приморское (неподконтрольный правительству, 76 км на юг от Донецка) 2 вооруженных членов российских вооруженных формирований снова отказали патрулю Миссии в проезде к н.п. Набережное (неподконтрольный правительству, 77 км на юг от Донецка), ссылаясь на то, что «в этом районе продолжаются работы по разминированию».

«На блокпосте на север от н.п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км на юг от Донецка) член вооруженных формирований снова отказал патрулю Миссии в проезде в направлении н.п. Пикузы (кол. Коминтерново; 92 км на юг от Донецка) и н.п. Саханка (неподконтрольный правительству, 97 км на юг от Донецка), ссылаясь на то, что "продолжаются работы по разминированию"», – сообщили также в СММ.

При этом, во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что через него проехали 2 гражданских автомобиля.