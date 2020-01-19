В «ДНР» заявили, что в украинских тюрьмах остаются около 150 сторонников «республики»

В украинских тюрьмах остаются 148 сторонников «ДНР», по которым существует информация, еще 465 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

«По оперативным данным по состоянию на 17 января, украинской стороной удерживаются порядка 148 человек, информация по которым отсутствует или уточняется. Стало известно, что из этого списка пять человек были освобождены в связи с отбытием срока наказания», – сказано в сообщении.

Также уточняется, что на сегодняшний день пропавшими без вести числятся еще 465 граждан.

Как ранее сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская, в плену на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса остаются еще около 300 украинцев.