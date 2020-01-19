На конкурсной основе: Какие квартиры распределят между переселенцами в Славянске (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) 10 двухкомнатных квартир, которые приобрели в качестве временного жилья для представления переселенцам, будут включены в фонд жилья для временного проживания и распределены на конкурсной основе среди лиц, подавших документы. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Так, квартиры будут включены в фонд жилья для временного проживания и распределены на конкурсной основе, среди лиц, подавших документы, согласно Положению о жилищной комиссии по учету внутренне перемещенных лиц и предоставления жилых помещений для временного проживания внутренне перемещенным лицам, утвержденного решением исполкома от 20.11.2019 года №2221. Жилье будет предоставляться на срок до одного года с возможностью его продления. Жилые помещения для временного проживания не подлежат приватизации, обмену и разделению, предоставлению их в поднаем или не используются для вселения других лиц.

Как уточняется, приоритетность предоставления внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) вышеупомянутых жилых помещений определяется по количеству баллов, согласно п. 25 Порядка предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц, утвержденного Постановлением КМУ от 26.06.2019 года №-582.

«Жители города, дома которых были разрушены полностью (3 категория) в период проведения антитеррористической операции (АТО) на территории Славянска в 2014 году и имеют статус ВПЛ также имеют право участвовать в конкурсе», – уточняется в сообщении.

Фото: пресс-служба Славянского городского совета

На официальном сайте Славянского горсовета в разделе «ЦНАП-адміністративні послуги» размещен перечень документов о принятии на учет для получения жилья для временного проживания.

Напомним, Славянским городским советом было закуплено 10 квартир на 3 млн грн. Еще 200 тыс. грн сэкономили.

Как сообщалась ранее, данные 10 квартир в коммунальную собственность власти города приобретали у горожан. Средства по схеме «50 на 50» выделялись из государственного и областного бюджетов, данную программу курирует МинВВОТ.