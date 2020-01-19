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Ректор Донецкого юридического института назначен руководителем секретариата Конституционного Суда Украины

19.01.20 19:12

15 января 2020 на заседании Конституционного Суда Украины на должность руководителя Секретариата Конституционного Суда Украины назначен Виктор Бесчастный, информирует отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

Виктор Бесчастный с 2003 года занимал должность ректора Донецкого юридического института МВД Украины. Он является доктором юридических наук, доктором наук по государственному управлению, профессором, заслуженным юристом Украины.

Бесчастный родился в 1959 году в поселке Седово Новоазовского района Донецкой области. В 1983 году закончил Донецкую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, а в 1989 – Харьковский юридический институт, в 2003 году – Донецкий государственный институт управления. С октября 1981 года – на службе в органах внутренних дел: инспектор, оперуполномоченный, начальник отдела государственной службы по борьбе с экономической преступностью, руководитель группы Координационного комитета по борьбе с коррупцией при Донецкой облгосадминистрации, заместитель начальника управления МВД Украины в Донецкой области. В сентябре 2003 года был назначен ректором Донецкого юридического института. Вследствие событий 2014 года в Донбассе министерство внутренних дел перевело Донецкий юридический институт в Кривой Рог.

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