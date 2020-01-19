Ректор Донецкого юридического института назначен руководителем секретариата Конституционного Суда Украины

15 января 2020 на заседании Конституционного Суда Украины на должность руководителя Секретариата Конституционного Суда Украины назначен Виктор Бесчастный, информирует отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга.

Виктор Бесчастный с 2003 года занимал должность ректора Донецкого юридического института МВД Украины. Он является доктором юридических наук, доктором наук по государственному управлению, профессором, заслуженным юристом Украины.

Бесчастный родился в 1959 году в поселке Седово Новоазовского района Донецкой области. В 1983 году закончил Донецкую специальную среднюю школу милиции МВД СССР, а в 1989 – Харьковский юридический институт, в 2003 году – Донецкий государственный институт управления. С октября 1981 года – на службе в органах внутренних дел: инспектор, оперуполномоченный, начальник отдела государственной службы по борьбе с экономической преступностью, руководитель группы Координационного комитета по борьбе с коррупцией при Донецкой облгосадминистрации, заместитель начальника управления МВД Украины в Донецкой области. В сентябре 2003 года был назначен ректором Донецкого юридического института. Вследствие событий 2014 года в Донбассе министерство внутренних дел перевело Донецкий юридический институт в Кривой Рог.