Вблизи линии разграничения Донбасса можно воспользоваться услугами «Ощадбанка» (График)

В Донецкой и Луганской областях с 20 по 24 января вдоль линии разграничения будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 19 января, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

20 января – Бахмут (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50;

21 января – Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;

22, 23 и 24 января – Бахмут (до переименования – Артемовск), ул. Мира, 50.

Режим работы отделений банка – с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильные отделения «Ощадбанка» будут работать:

20 января – Золотое, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);

21 января – Трехизбенка, Трехизбенский сельсовет (Новоайдарский р-н);

22 января – Золотое-4, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н);

23 января – Нижнее, Нижненский сельсовет (Попаснянский р-н);

24 января – Золотое, Золотовский горсовет (Попаснянский р-н).

Подразделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.