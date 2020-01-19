В МВФ назвали условия утверждения программы для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) примет решение относительно программы помощи Украине после того, как Киев выполнит все предварительные условия. Об этом заявила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона, передает «Слово и дело».

По ее словам, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.

«На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ – прим.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету», – сказала она.