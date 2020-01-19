Переселенцы получили ордера на квартиры на Днепропетровщине (Фото)

В городе Верхнеднепровск (Днепропетровская обл.) 16 семей переселенцев получили ордера на квартиры в реконструированном для них доме за деньги правительства Германии. Об этом сегодня, 19 января, сообщает Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) на своей странице в Facebook.

Ордера выданы на двух- и однокомнатные квартиры.

Под социальное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) было реконструировано здание бывшего пункта скорой помощи. Здание не использовалось в течение почти 18 лет. На средства гранта здесь создали для переселенцев 16 комфортных квартир.

«Новоселы от всей души поблагодарили за новые квартиры. Сейчас новоселы, среди которых многодетные семьи, пенсионеры, семьи с людьми с инвалидностью, имеют приятные хлопоты – переезд, обустройство своих новеньких квартир и подготовка к новоселью», – отмечается в сообщении.