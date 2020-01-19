Война на Донбассе: В УВКБ ООН назвали, что привело к ранениям и гибели мирных жителей в 2019 году

В 2019 году Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКБ ООН) на Донбассе задокументированы случаи гибели и ранения мирных жителей. 105 – вызваны артиллерийскими обстрелами и обстрелами из легкого вооружения и стрелкового оружия (ЛВСО), 59 – в результате минных инцидентов и обращения со взрывоопасными пережитками войны (ВПВ). Об этом сообщает пресс-служба Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Так, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало 105 случаев гибели или ранения гражданских лиц, вызванных артиллерийскими обстрелами и обстрелами с ЛВСО (восемь погибших и 97 раненых), что на 32,7% меньше, чем в 2018 году ( 23 погибших и 133 раненых). Из них 85 (пятеро погибших и 80 раненых, 80,6%) были зафиксированы на территории, контролируемой «ДНР» и «ЛНР», 18 (трое погибших и 15 раненых; 17,1%) – на территории, контролируемой правительством, и двое раненых – на «ничьей земле».

Что касается потерь среди гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с ВПВ, то за указанный период УВКБ ООН зафиксировало 59 случаев гибели или ранения гражданских лиц (17 погибших и 42 раненый) в результате минных инцидентов и обращения с ВПВ, что на 52,4% меньше, чем в 2018 году (36 погибших и 88 раненых).

Как сообщалось ранее, в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе. С 1 января по 31 декабря 2019 года, УВКБ ООН зафиксировало 167 случаев гибели или ранения гражданских лиц, связанных с конфликтом: 27 погибших и 140 раненых, на 40,6% меньше, чем в 2018 году (55 погибших и 226 раненых).