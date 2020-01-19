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Запрет на въезд в Украину: За что, кому и на сколько

19.01.20 22:11
Проверка на КПВВ. Фото из открытых источников
Проверка на КПВВ. Фото из открытых источников

Расширен перечень оснований для принятия органом охраны государственной границы решения о запрете иностранцу въезда в Украину, передает Telegram-канал «Адвокат права».

Основания запрета въезда в Украину

Пограничники не впустят иностранца, который:

  • въехал в Крым или на неподконтрольные территории или выехал с них с нарушением установленного законодательством Украины порядка;
  • попытался попасть на эти территории вне контрольных пунктов въезда-выезда;
  • не выполнил решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину.
  • Решение о запрете въезда принимается в интересах обеспечения национальной безопасности Украины в сфере безопасности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

Сроки действия запрета

Продлен срок действия запрета на въезд (ранее был установлен запрет сроком на 3 года). Сейчас решение о запрете въезда в Украину принимается сроком на пять лет в отношении иностранцев:

  • которые незаконно пересекли государственную границу Украины вне пунктов пропуска;
  • в отношении которых административным судом принято решение о принудительном выдворении из Украины;
  • выявленных в пункте пропуска (пункте контроля) через государственную границу Украины во время их выезда из Украины после окончания срока, определенного для исполнения ими решения о принудительном возвращении.

Отмена запрета въезда в Украину

На 10 лет запретят въезд иностранцу, который уже был наказан за умышленное невыполнение решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину. Срок запрета въезда в Украину исчисляется с даты утверждения постановления.

Если есть несколько запретов, срок действия каждого исчисляется отдельно. Новый срок запрета въезда в Украину может добавляться к старому: со следующего дня после окончания последнего дня предыдущего срока запрета въезда в Украину. Если предыдущее решение отменено, срок исчисления добавленного запрета въезда меняется и начинается с даты утверждения постановления об установлении предварительного запрета.

В случае отмены запрета иностранец считается не имеющим запрета въезда в Украину и не нарушившим решения о запрете въезда.

Информация из базы данных в случаях прекращения обстоятельств, которые стали причиной для запрета въезда в Украину, удаляется по представлению государственного исполнителя.

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