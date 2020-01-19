«Только за буйки не заплывайте!»: В Северском Донце и в озерах Славянска прошли крещенские купания (Фото)

В Славянске и Славянском районе (Донецкая обл.) сегодня, 19 января, прошли праздничные богослужения в честь Крещения, освящение воды, а жители по традиции окунались в водоемах.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», в село Маяки на праздник приезжают со всех близлежащих населенных пунктов. Здесь проходит народное празднование. Село расположено на правом берегу реки Северский Донец (13 км от Святогорской Лавры и города Святогорск и в 15 км от города Славянск).

На подворье Святогорской Лавры в Свято-Покровском приходе села Маяки архимандрит Амвросий (Бобров) провел праздничную литургию. По окончании службы он окропил собравшихся и освятил принесенную ими воду.

Затем у храма состоялся крестный ход по улицам села на берег реки Северский Донец.

На берегу Северского Донца архимандрит Амвросий освятил уже речные воды. После освящения он обратился к присутствующим с призывом соблюдать меры безопасности: «Только за буйки не заплывайте!».

Желающих окунуться оказалось много – и взрослых, и детей. На местном благоустроенном пляже заботливо простелили свежую солому и соорудили помост с выходом в реку. На берегу дежурили спасатели. После купаний всех бесплатно угощали вкуснейшей шурпой, которую уже который год готовит местная жительница Любовь Ивановна Погорелова.

«Это наш постоянный повар и мы ей не изменяем», – говорят организаторы.

Как рассказал «Донецким новостям» председатель Маяцкого сельского совета Эдуард Стукало, такие мероприятия на берегу реки стали в селе уже традицией. «Праздник на берегу реки впервые прошел у нас в 2012 году. Сегодня в организации сельсовету помогает арендатор пляжа. Мы и организовали совместно с церковью. Кроме Крещения мы проводим на реке еще и праздник Ивана Купала. И каждый год в эти дни к нам приезжают все больше участников», – сказал Стукало.

В самом Славянске жители и гости города окунались в озера, которые расположены на Славянском курорте. В частности, на пляже «Маленькая Куба» купания начались с раннего утра и продолжились до второй половины дня.