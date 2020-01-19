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В Славянском районе водитель управлял авто в состоянии наркотического опьянения

19.01.20 17:23
Фото: Славянский отдел полиции
Фото: Славянский отдел полиции

Полицейские остановили водителя на блокпосту на автодороге Киев-Харьков-Должанский. Как оказалось, 24-летний водитель, житель Бахмута, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

В отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 130 «Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Решение будет принимать суд.

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