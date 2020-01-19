По заказу ООН в Славянском суде провели опрос граждан

В Славянском горрайонном суде представители социологической компании Kantar Украины по заказу Программы ООН по восстановлению и развитию мира для сбора данных в рамках ежегодного опроса «Безопасность и правосудия в Украине» провели опрос. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Путем опроса был определен уровень доверия граждан к государственным органам, уровень уверенности в собственной безопасности, знаний о антикоррупционных органах, возможности обращения в прокуратуру или суд по защите своих прав.

Также опрос касался возможных преступлений в отношении взломов автомобилей, незаконного проникновения в помещения, ограбления, агрессивного нападения на мужчин и женщин, убийства или терроризма, изнасилования, домашнего насилия, свидетелями или жертвами которых могли быть опрашиваемые.

По словам интервюера, респонденты в основном указывают, что не боятся обращаться в суд и уверены в соответствии его действующим нормам законодательства и добропорядочности судей. Но стоит отметить, что результаты показывают только выборку из присутствующих в суде, а не результат по всему городу или области.

Полные результаты исследования «Безопасность и правосудия в Украине» для Донецкой, Луганской и Запорожской областей будут опубликованы на сайте Программы развития ООН в Украине в марте 2020 года.