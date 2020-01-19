Пенсия в Украине: Может ли зависеть сумма выплаты от трудоустройства

В Украине если пенсионер работает, то это влияет на его право на доплаты, надбавки, повышения, а также перерасчет пенсии в случае изменения прожиточного минимума. Поэтому пенсия пенсионера, работающего или осуществляющего предпринимательскую деятельность, будет другой. Об этом сообщается на странице «Пенсионный курьер» в Facebook.

Так, в частности, в случае трудоустройства пенсионера перерасчет с учетом нового прожиточного минимума для исчисления минимального размера или доплаты законодательством не предусмотрен. Такой перерасчет осуществляется автоматически по данным пенсионного дела, в котором информация относительно трудоустройства появляется, если лицо сообщает об этом. Может образоваться переплата пенсионных средств.

Кроме того, надбавку пенсионерам, которые не работают и имеют на своем иждивении детей до 18 лет, также не выплачивают в случае трудоустройства.

Как уточняется, бывает и так, что после трудоустройства пенсионера выплата пенсии ему вообще должна прекратиться. «Например, так происходит в случае трудоустройства до достижения пенсионного возраста женщин, которые воспользовались правом досрочного выхода на пенсию по достижении 55-летнего возраста с уменьшением ее размера. Прекращается также выплата получателю пенсии за выслугу лет, если он идет работать по специальности, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет», – говорится в сообщении.

Во время назначения (перерасчета) пенсии пенсионеру под личную подпись сообщают о его обязанности в случае трудоустройства предоставить данные об этом в органы Пенсионного фонда. Такое же предупреждение содержится в пенсионном удостоверении. Если пенсионер не сообщит о таких изменениях, Фонду станет о них известно, поскольку систематически осуществляется сверка данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц – предпринимателей и выявляется факт трудоустройства. Однако на дату сверки уже исчисляется сумма излишне выплаченных пенсионных средств.

«Итак, если после трудоустройства пенсионер не сообщил об этом в управление Пенсионного фонда и вследствие этого образовалась переплата пенсионных сумм, управление Пенсионного фонда на основании ст. 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" вправе принять решение об удержании из пенсии сумм переплаты в пределах 20% от пенсии (ежемесячно). Суммы пенсий, излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем недостоверных данных (а в этом случае несообщение о трудоустройстве считают злоупотреблением), пенсионер может вернуть добровольно», – разъясняется в сообщении.

Важно: Для предотвращения переплат пенсий в связи с трудоустройством обязательно нужно своевременно сообщать об этом в управление Пенсионного фонда по месту жительства.

Напомним, в Украине предусмотрен порядок для перерасчета пенсий работающим пенсионерам. По данным ПФУ, в Украине по состоянию на октябрь 2019 года продолжали работать более 2,5 млн пенсионеров.

Как сообщалось ранее, ПФУ внедряет в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.