Ожидать ли задержки пенсий в ближайшее время

Несколько дней назад предыдущий (2016-2019 гг.) министр труда и социальной политики Андрей Рева сделал довольно тревожное заявление. Он сказал, что уже через несколько месяцев украинские пенсионеры столкнутся с задержками выплат пенсий. Причем, речь шла не о переселенцах каких-нибудь, для который всякие «цирковые номера» правительства с пенсионными выплатами в Украине уже давно стали нормой. Речь – о простых и обычных пенсионерах. По всей Украине…

«Нынешнее правительство "отвязало" размер пенсионных выплат от прожиточного минимума, сказав, что это – в интересах людей. Они заложили в бюджет такие показатели, что у них в марте будут проблемы уже с не незащищенным расходам, а с защищенными. Потому что дотацию Пенсионного фонда они предусмотрели меньше, чем она была в 2019 году. И им нужно индексировать пенсии, как это требует закон. Они заморозили зарплаты бюджетникам и всем остальным. Соответственно, бизнес, посмотрев на них, понял, что повышать зарплаты не надо. Денег в Пенсионный фонд больше не поступит. И они столкнутся с тем, что у них будут проблемы с выплатами пенсий», – спрогнозировал экс-министр.

Как это уже было

Примечательно, что единственная в последние годы ситуация с массовыми задержками выплат пенсий в Украине происходила как раз тогда, когда сам Андрей Рева был действующим министром социальной политики…

18 июля 2018 года пенсионерам, которые получают свои пенсии в отделениях «Укрпочты» и явились за деньгами, там сообщили, что денег для них нет. Фактически в этот день выплата пенсий прекратилась по всей Украине. Когда на следующий день ситуация повторилась, пенсионеры организовали круглосуточное дежурство у почтовых отделений. Но тщетно.

«В последнюю неделю пенсионеры ежедневно обивают пороги Пенсионного фонда и почты – люди почти неделю не могут получить свои пенсии. Когда восстановят выплаты, они не знают, и продолжают ждать денег в очередях. В середине месяца пенсии получили более 50% пенсионеров. Никаких проблем у тех, кто получает эти деньги до 18 числа, не было. Но другим пока не так повезло», – прокомментировал тогда ситуацию председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

К этому времени стало ясно, что и наличие пенсионных банковских карт от проблемы не спасает.

После того, как «Укрпочта» официально заявила, что не выдает пенсии, т.к. ее не перечислил Пенсионный фонд, сам Фонд в свою очередь сообщил, что у него возник «кассовый разрыв» (проще говоря, нет денег на выплаты), а Казначейство занять деньги на эти цели отказалось. Эксперты тогда быстро подсчитали, что пенсии не получили 1,2 млн украинских пенсионеров.

После неохотного и неспешного вмешательства правительства финансовые вопросы все же удалось решить. Однако сроки выплаты пенсий были сорваны. «Обычно период выплат заканчивался 25 числа. Но сейчас мы приняли решение продлить его до конца месяца, чтобы все или большинство людей могли получить свою пенсию и пособие», – сообщил тогда и. о. генерального директора ПАТ «Укрпочта» Игорь Смилянский.

Эксперты тогда усмотрели в произошедшем большее, чем просто недоразумение. «Пенсионный фонд заявил о "кассовых разрывах" по платежам единого социального взноса (ЕСВ) в июле. Если это правда, мы имеем дело не только с задержками выплат пенсий, но и с задержками выплат зарплат. Если есть проблемы с своевременной выплатой зарплат, то недобор по налогам должны будут ощутить и местные бюджеты. Факт, что разрывы не перекрыли займом у Единого казначейского счета, как обычно поступали много лет подряд. говорит о том, что там также денег нет. А значит недобор по налогам усилился», – комментировал тогда эксперт Центра анализа экономической политики Юрий Гаврилечко.

Тем не менее, изрядно напуганные результатами, ни правительство, ни Пенсионный фонд с тех пор ничего подобного не допускали. Но означает ли это, что повторение той ситуации или возникновение еще более серьезной невозможно?

Генеральная репетиция?

Ответ на этот вопрос кроется в событиях уже прошлого года, лицом которых стала ситуация двухмесячной давности, когда Фонд социального страхования Украины (ФССУ) неожиданно объявил, что… останавливает выплаты, в том числе, по больничным листам, декретным отпускам и выплатам на погребение по причине исчерпания денег, отпущенных на эти цели.

Эта ситуация не была спонтанной, а назревала практически весь прошлый год. Еще в феврале 2019 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) начали возмущаться задержками выплат по больничным листам. А поскольку эти выплаты получали почти 48 тыс. переселенцев, речь шла о довольно масштабном явлении. А уже месяц спустя процесс принял тотальный характер: задержки выплат касались уже не только больничных листов, но и так называемых «гробовых» и декретных. Причем, сами выплаты ощутимо задерживали уже не только ВПЛ, но и всем остальным украинцам.

В середине апреля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила: «Как сообщил и. о. директора исполнительной дирекции ФССУ Сергей Нестеров, на 13 апреля долг Фонда только по выплате пособия по временной нетрудоспособности составляет 1,6 млрд грн, а срок задержки выплат – 27 календарных дней. Из-за дефицитного бюджета ФССУ в сентябре страховые выплаты могут вообще прекратиться».

В июне Федерация профсоюзов Украины рассказала о том, что «в выплатах застрахованным по временной нетрудоспособности и беременности и родам образовалась двухмесячная задолженность». Причем, по прогнозам самого ФССУ она и дальше будет расти и по итогам 2019 года составит 2,9 млрд грн.

Примечательно, что правительство на ситуацию все это время не реагировало никак. Совсем.

Потом случилось 20 ноября с его полной остановкой выплат. «Выплаты не проводятся в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились», – подтвердила тогда уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова.

В конце концов, правительство было вынуждено вмешаться. Через неделю после остановки выплат, оно выделило дополнительно 1,4 млрд грн на выплаты по больничным. А на исходе декабря оно «долило» Фонду еще 1 млрд грн на выплаты по больничным, декретным и «гробовым».

Денег больше нет

К тому времени уже все знали, что именно происходит. В середине декабря премьер Алексей Гончарук сообщил, что некоторые госпрограммы не будут профинансированы полностью. «У нас есть определенные недопоступления в госбюджет. Поэтому определенные программы до конца года не будут профинансированы», – заявил он.

А черед пару дней было обнародовано его поручение министру финансов «обеспечить прекращение… до конца текущего бюджетного года, проведения Казначейством платежей и регистрацию бюджетных обязательств относительно расходов и предоставления кредитов общего фонда госбюджета».

«Ограничения правительства не коснутся защищенных статей – пенсий, зарплат бюджетников, социальных пособий и т.п. Но различные проекты развития – строительство, инвестиционные и инфраструктурные проекты и прочее (школы, больницы, детские сады, закупка лекарств, строительство дорог и т.д.) "поставят на картотеку". То есть денег под них либо совсем не дадут, либо будут выделять в ручном режиме. И это при том, что уже несколько месяцев подряд расходная часть бюджета и так недовыполняется – отдельные статьи профинансированы всего на 20-30%», – пояснил директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

И действительно, выплаты пенсий случившееся практически не коснулось. Чего никак нельзя было сказать о зарплатах.

«Фактически выплачиваются только зарплаты и пенсии. Но Минфин и Госказначейство еще до этого блокировали отдельные выплаты главных распорядителей средств госбюджета. Из которых 19,7 млрд – расходы как раз по зачищенным статьям. На 1 декабря правительство уже задолжало 10,1 млрд грн местным бюджетам по дотациям и субвенциям, в том числе социального характера», – сообщил тогда депутат Верховной Рады Олег Кулинич.

«Зарплаты учителей и медиков напрямую не заложены в госбюджете. Они учитываются в субвенциях местным властям. И на этот год субвенций выделено на 10-15% меньше фактических потребностей. В итоге по учителям и медикам возникли… задолженности по зарплатам. И как государство будет решать эту проблему, с учетом ограничения выплат, – неясно», – заявил по этому поводу финансовый аналитик Алексей Кущ.

Спасет ли пенсионеров прожиточный минимум?

Интересно, что в наступившем году «пенсионная нагрузка» на госбюджет заметно возрастет. Для начала президент Владимир Зеленский пообещал пенсионерам старше 80 лет доплаты от 400 до 1100 грн. В Украине, по данным Госслужбы статистики, пенсионеров старше 80 лет – около 1,7 млн. человек. На это планируется выделить дополнительно 13 млрд грн.

Кроме того, должна пройти индексация пенсий. С 1 января по 1 июля 2020 года минимальная пенсия будет составлять 1638 грн, затем – повысится до 1712 грн, а с 1 декабря 2020 года – до 1769 грн. Т.е. пенсии должны проиндексировать на 9,1%.

Также с 1 января этого года начинает действовать Постановление КМУ №1088 «Некоторые вопросы выплаты пенсий отдельным категориям граждан». В постановлении указано, что с начала 2020 года пенсии военным и экс-милиционерам будут платить с учетом 100% пересчитанной в 2018 году суммы. По факту, это тоже существенное увеличение выплат. В то же время…

«Дефицит Пенсионного фонда постоянно растет и достиг рекордных размеров. В прошлом году он закладывался в бюджет на уровне 169 млрд грн, а по факту составил 183 млрд. На этот год заложено 173 млрд грн, но, скорее всего, в течение года его будут корректировать в сторону увеличения», – сообщил экономист Виктор Скаршевский.

«Дефицит Пенсионного фонда будет иметь тенденцию к расширению, так как количество работающих людей в стране становится все меньше и меньше. Так и возникает «дыра» в Пенсионном фонде. Она нуждается в постоянном финансировании со стороны госбюджета, который также себя не ахти чувствует на фоне низких темпов экономического роста», – считает исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Во многом благодаря всему этому правительство и решило отвязать размер пенсий от прожиточного минимума и привязать выплаты к некой «базовой величине», которая ежегодно будет определяться… им самим.

Примечательно, что размер большинства доплат и надбавок к пенсиям зависит от прожиточного минимума, и поэтому с увеличением этого минимума также растет. Во многом благодаря этому, сам прожиточный уровень в Украине и находится на смехотворно низком уровне. Разрыв связи прожиточного минимума и пенсионных надбавок позволяет повысить прожиточный минимум, не повышая при этом пенсии. Официально это называется «более эффективная система пенсионного обеспечения».

Поможет ли это решить проблемы или «пророчество» экс-министра социального развития о задержке выплат пенсий в Украине сбудется?