Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе, – Сайдик

Украина и Россия являются сторонами конфликта на Донбассе. Об этом заявил в интервью российскому изданию экс-представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

«Стороны известны… Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи (бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе – ред.) Хайди Тальявини, (2-го президента Украины – ред.) Леонида Кучмы и (бывшего посла РФ в Украине – ред.) Михаила Зурабова», – напомнил Сайдик.

«Потом пропущено расстояние – и есть Захарченко и Плотницкий (бывшие "глава ДНР" Александр Захарченко и "глава ЛНР" Игорь Плотницкий – ред.). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник – ОБСЕ», – объяснил он.

При этом Мартин Сайдик отметил, что «если смотреть на Россию как на сторону конфликта... Я знаю, что в России это не хотят слышать».

РФ себя считает посредником, но, по его словам, «тогда надо сказать, что она не исполняет роль посредника».