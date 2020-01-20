В Луганске столкнулись две машины (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Как пишут луганчане, авария произошла 17 января в районе Лесоторгового склада: столкнулись два легковых автомобиля.
«Все живы», – отмечают очевидцы.
В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
Как пишут луганчане, авария произошла 17 января в районе Лесоторгового склада: столкнулись два легковых автомобиля.
«Все живы», – отмечают очевидцы.
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