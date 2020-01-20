В Луганске столкнулись две машины (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как пишут луганчане, авария произошла 17 января в районе Лесоторгового склада: столкнулись два легковых автомобиля.

«Все живы», – отмечают очевидцы.