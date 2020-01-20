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В Луганске столкнулись две машины (Фото)

20.01.20 08:39
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

Как пишут луганчане, авария произошла 17 января в районе Лесоторгового склада: столкнулись два легковых автомобиля.

«Все живы», – отмечают очевидцы.

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