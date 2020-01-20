В «ЛНР» мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

В неподконтрольном украинским властям селе Паньковка (Славяносербский р-н, Луганская обл.) мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 18 января вечером на реке Северский Донец в районе Паньковки: мужчина 1964 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.

Пострадавший госпитализирован в больницу в Луганске с диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой голени, множественные осколочные ранения левой голени».

Обстоятельства происшествия, как уверяют в «республике», выясняются.