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В «ЛНР» мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

20.01.20 07:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям селе Паньковка (Славяносербский р-н, Луганская обл.) мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Инцидент произошел 18 января вечером на реке Северский Донец в районе Паньковки: мужчина 1964 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.

Пострадавший госпитализирован в больницу в Луганске с диагнозом «минно-взрывная травма, травматическая ампутация нижней трети правой голени, множественные осколочные ранения левой голени».

Обстоятельства происшествия, как уверяют в «республике», выясняются.

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