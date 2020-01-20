Возобновление сообщения в Донецк и Луганск: Что думают железнодорожники

Железнодорожное сообщение между Киевом и крупнейшими областными центрами Донбасса – Луганском и Донецком – продолжалось до середины лета 2014-го, несмотря на активные боевые действия. Официально поезда в Луганск отменили только 26 июля 2014-го, в Донецк – тремя днями позже. Затем временная мера по остановке сообщения затянулась на годы, а необходимость в перевозках закрыли полулегальные автоперевозчики. Сейчас автобусы с надписью «Нерегулярные перевозки» каждый день отправляются из Киева на неподконтрольную часть Донбасса. А в конце прошлого года прозвучало сразу несколько заявлений, в которых можно было увидеть намек на подготовку к возобновлению пассажиропотока в Луганск и Донецк, пишет «Сегодня». Журналисты разбирались, насколько это возможно, в том числе обратившись к железнодорожному гиганту – «Укрзализныце».

Летом 2014 разгорающаяся война заставила остановить транспортное сообщение. Курсировать поездам уже не позволяли многочисленные аварии, вызванные боевыми действиями, и диверсии, последствия которых, несмотря на опасность, железнодорожники кропотливо устраняли.

Коммуникации, подвижной состав и инфраструктура оказались недоступны, но натянулись новые ниточки, связывающие Киев и неподконтрольные Луганск с Донецком, – автобусные перевозки.

Сейчас в интернете множество объявлений, обещающих комфортный проезд на микроавтобусе в Донецк и Луганск. На некоторых сайтах прямо указывают, что автобус – альтернатива поезду. «Отсутствие железнодорожного сообщения не означает, что стоит отказываться от поездки», – говорится на сайте автоперевозчика.

По отзывам пользователей, проезд на неподконтрольную территорию часто утомительный, тяжелый, а местами и опасный. На данный момент есть два пути «на ту сторону»: легальный – через пункты пропуска, и нелегальный – через Российскую Федерацию.

Автобусы в Луганск через РФ отправляются каждый день с неприметной площадки рядом с Киевским вокзалом. Под стеклом у водителей интригующая табличка – «Нерегулярные перевозки». На самом деле они регулярные – судя по количеству предложений в поисковиках, бизнес процветает.

Собеседник, ожидающий отправления у автобуса, в разговоре объясняет: никто не станет открыто говорить, что автобус едет в Луганск, мол, «мало ли что». К тому же автобус до Луганска вовсе и не едет. Путешественники пересекают границу в Харьковской области, и после въезда в российский Белгород их пересаживают на автобус, который едет уже по маршруту Белгород – Луганск.

Такой способ позволяет водителям избегать лишних вопросов – они просто возят пассажиров из Киева в российский Белгород. Их коллеги, водители автобуса Белгород – Луганск, уже нарушают украинский закон, перевозя людей в Луганскую область через контролируемый незаконными вооруженными формированиями (НВФ) «ЛНР» пункт пропуска «Изварино».

Это двухэтапное путешествие стоит от 1000 грн. Двухэтажный старенький автобус рассчитан на 60 мест. Пассажиры жалуются на то, что качество транспорта оставляет желать лучшего, а сам маршрут из Киева до Луганска займет порядка 30 часов. Из них примерно 25 часов пассажиры сидят зажатыми в тесных креслах и около 5 часов стоят на границе. Путь в Луганск для них лежит через Полтавскую и Харьковскую области Украины, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области РФ. В пути несколько остановок по 15 минут – чтобы сходить в туалет, совершить перекус, подышать свежим воздухом или просто размять ноги. На вопрос, почему перевозчики не повышают качество проезда, собеседник разводит руками – в этом нет смысла, ведь альтернативы не существует. И, в общем-то, это действительно так. Собеседник работает в Киеве сезонно, занимается деревообработкой. В родном Стаханове у него дом. Вспоминает: раньше можно было вечером сесть на поезд в Киеве и уже утром быть в Луганске. Стоило это тоже дешевле, но теперь это давно в прошлом.

В середине декабря глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал возможность железнодорожного сообщения между Киевом и областными центрами ОРДЛО. Без лишних обещаний он заявил: «Ни пассажирского, ни грузового сообщения я не могу исключать». Позже заместитель министра Василий Боднар внес ясность, заявив, что пока разработка ж/д сообщения не ведется.

«О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей. И такое поручение получила Трехстороння контактная группа, она над этим работает», – сказал он 20 декабря 2019 года.

На это тут же отреагировали в ОРДЛО. Российские СМИ сообщили о намерении «властей» Луганска и Донецка восстановить железнодорожное сообщение... с Москвой. Под очевидной реакцией скрыта тревога: простые жители неподконтрольных территорий, очевидно, будут приветствовать возобновление ж/д сообщения с Киевом, что не сыграет на руку российской пропаганде.

Чтобы ответить на вопрос о перспективах возобновления железнодорожного сообщения, журналисты обратились напрямую к «Укрзализныце».

Согласно данным перевозчика, в довоенном 2013-м пассажиропоток в направлении Киев – Донецк – Киев туда/обратно составил 441,6/449,0 тыс. пассажиров в год, или примерно 1,21/1,23 тыс.человек в сутки. А в направлении Киев – Луганск – Киев – 0,66/0,71 тыс. пассажиров в сутки. То есть почти 4 тысячи пассажиров перемещались из Киева в Донецк/Луганск и обратно каждый день.

Для сравнения: то же Донецкое направление до войны уступало в пассажиропотоке направлению Киев – Львов – Киев (1,64/1,63 тыс. человек в день) и Харьковскому направлению (1,61/1,64 тыс.человек в день). Но в Донецк людей ездило больше, чем по направлению Киев – Одесса – Киев (0,97/1,08 тыс. человек в день) или Киев – Днепр – Киев (1,35/1,31 тыс.человек).

Следует отметить, что журналисты намеренно сконцентрировались лишь на одном столичном направлении: в целом до войны Донецк и Луганск были связаны железной дорогой с рядом областных центров. Чтобы лучше понять масштаб железнодорожных перевозок, отметим, что, по данным УЗ, на временно неподконтрольном Донбассе осталось более 250 тепловозов, 91 электровоз и более 20 тысяч грузовых вагонов, без учета пассажирского сектора.

Эти цифры устарели на 6 лет, и для текущих реалий нужно проводить полноценный аудит ресурсов. С этим – проблемы. На самом предприятии изданию не смогли ответить, к примеру, сколько будет стоить билет в случае возобновления перевозок:

«Как известно, пассажирские перевозки убыточны, и конечный финансовый результат зависит от существующего пассажиропотока, реальных эксплуатационных затрат, которые на сегодняшний день рассчитать невозможно», – объяснили в пресс-службе.

Усложняется вопрос и тем, что в «Укрзализныце» не знают, что сейчас происходит с имуществом предприятия на неподконтрольной части Донбасса, из-за отсутствия доступа к объектам по объективным причинам.

«Национальный перевозчик грузов и пассажиров АО "Укрзализныця" без соответствующих государственных распорядительных актов лишен возможности самостоятельно принимать решения о разрешении или запрете перевозки товаров/пассажиров в/из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

АО "Укрзализныця" не осуществляет предоставление услуг по доступу к инфраструктуре железнодорожного транспорта и других услуг, связанных с использованием объектов инфраструктуры, расположенных на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, на которой органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия», – объясняют представители перевозчика.

Тем не менее на предприятии подтвердили: намерение перевозить пассажиров есть, и поезда в неподконтрольные районы поедут, как только эти самые районы утратят свой неподконтрольный статус.

«В стратегии развития "Укрзализныци" предусмотрен сценарий реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. Когда целостность нашей страны будет восстановлена, "Укрзализныця" будет готова обеспечить перевозки в новых объемах и интегрировать этот план в единую экономическую и транспортную систему страны», – объясняют на предприятии.