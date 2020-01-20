«Еленовка. Есть небольшое движение»: Ситуация в пунктах пропуска утром 20 января

Сегодня утром, 20 января, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 января линию разграничения через КПВВ пересекли 27 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 6475 человек и 750 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 5380 человек и 910 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5325 человек и 1475 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2030 человек и 510 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7760 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/35;

КПВВ «Марьинка» – 0/75;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Viktor: «7:12. Из Украины в Горловку 50 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «7:00. Марьинка в Донецк общая 40. Льгота 20».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вадим: «4:23. До докучаевского поворота в Еленовке пока до 50 машин. За номера вопросов не было»;

Вадим: «7:08. Еленовка. На выезд 100 до шлагбаума и забито за ним. Движения нет. Много пеших и автобусов»;

Вадим: «7:27. Еленовка. Есть небольшое движение. Движение раз в 20 минут».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.