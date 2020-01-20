Пожары в Мариуполе: Один человек погиб, еще один получил ожоги

В результате пожаров, которые произошли в Мариуполе 19 января, один человек погиб и один получил ожоги. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в 12:17 спасателям сообщили о пожаре в одной из квартир на проспекте Победы.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы выяснили, что пожар происходил на 4-м этаже девятиэтажного жилого дома, однако был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных отделений.

«В результате пожара пострадала женщина, 1934 года рождения. Она была госпитализирована в ожоговое отделение ГБ №1 г. Мариуполь с диагнозом – ожоги II, III степени в тяжелом состоянии», – сообщили в ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

В тот же день в 16:12 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Торговой.

Прибыв по указанному адресу, спасатели выяснили, что пожар вспыхнул в одноэтажном жилом доме. В результате пожара погиб мужчина.

Огнеборцы ликвидировали пожар в 17:10. Его причина также устанавливается.