Сводка из зоны ООС за 19 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 19 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил недалеко от Песок. НВФ применяли станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Орехово – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

рядом с Новоалександровкой – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Новотошковского – из минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли Объединенные силы у Травневого и Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 122 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись село Веселое и поселок Старомихайловка. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, а также вооружение БМП и БТР».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.