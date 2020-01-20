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Украинским водителям подготовили новшество: Детали

20.01.20 10:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В 2020 году украинским водителям подготовили новшество – ввели новую ставку при отчуждении трех и более авто за год. Нововведения касаются любого вида транспорта, а не только продажи легковых автомобилей. Соответствующий закон приняла Верховная Рада, пишет «РБК-Украина».

Законопроект №1210 гласит, что отныне, за третье и каждое последующее проданное за год авто продавец будет обязан заплатить 18% от оценочной стоимости каждого.

Эксперты в свою очередь отмечают, что в среднем украинец пользуется купленным автомобилем четыре года, а это говорит о том, что на рядовых гражданах изменения сказаться не должны.

Принятый закон является еще одним шагом в сторону цивилизованного вторичного рынка. Таким образом, по мнению специалистов, депутаты пытаются создать законодательное поле для торговли подержанными автомобилями через специализированные компании и автосалоны.

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