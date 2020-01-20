В «ЛНР» люди жалуются на большие очереди к банкоматам (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины – большие очереди к банкоматам. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, в Луганске во многих банкоматах отсутствует наличность, а к тем банкоматам, где есть деньги, на выходных (18 и 19 января) выстраивались большие очереди. Некоторым луганчанам пришлось стоять час.

Жители Луганска обсуждают проблему в соцсетях:

Женя: «Во-во. Это если час! Бывает и больше»;

Александр: «Что бы кто не говорил, а проблема с банкоматами есть. Я живу на Востоке, тоже постоянная очередь. И почему я с Востока должен ехать на Фрунзе, чтобы снять деньги?! А пенсионеру как? Я считаю, что банкоматы должны быть в каждом супермаркете… Ну надо же как-то вперед смотреть, а не возвращаться в "совок"!»;

Оля: «Налички не хватает, а не банкоматов»;

Аня: «А кое-кто вчера (18 января – ред.) весь город обошел, и все были пустые!»;

Ольга: «Позорище»;

Елена: «Это уже прямо закономерность, как только начинаются выплаты, так сразу все банкоматы города пустые. Кому-то выгодно крутить-мутить с нашими денежками. Зато с Россией в сердце»;

Екатерина: «До декабря таких проблем не было».

Некоторые люди отмечают, что сняли деньги без проблем:

Яна: «Снимаю деньги на Фрунзе, никаких проблем, очередь 2-3 человека, а чаще вообще никого нет. И деньги всегда есть»;

Валера: «На Городке больше года снимаю – и никаких проблем, единственное, 18 января был какой-то сбой».

О проблемах с наличностью сообщают и жители иных городов: