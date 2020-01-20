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В «ЛНР» люди жалуются на большие очереди к банкоматам (Фото)

20.01.20 10:52
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины – большие очереди к банкоматам. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, в Луганске во многих банкоматах отсутствует наличность, а к тем банкоматам, где есть деньги, на выходных (18 и 19 января) выстраивались большие очереди. Некоторым луганчанам пришлось стоять час.

Жители Луганска обсуждают проблему в соцсетях:

  • Женя: «Во-во. Это если час! Бывает и больше»;
  • Александр: «Что бы кто не говорил, а проблема с банкоматами есть. Я живу на Востоке, тоже постоянная очередь. И почему я с Востока должен ехать на Фрунзе, чтобы снять деньги?! А пенсионеру как? Я считаю, что банкоматы должны быть в каждом супермаркете… Ну надо же как-то вперед смотреть, а не возвращаться в "совок"!»;
  • Оля: «Налички не хватает, а не банкоматов»;
  • Аня: «А кое-кто вчера (18 января – ред.) весь город обошел, и все были пустые!»;
  • Ольга: «Позорище»;
  • Елена: «Это уже прямо закономерность, как только начинаются выплаты, так сразу все банкоматы города пустые. Кому-то выгодно крутить-мутить с нашими денежками. Зато с Россией в сердце»;
  • Екатерина: «До декабря таких проблем не было».

Некоторые люди отмечают, что сняли деньги без проблем:

  • Яна: «Снимаю деньги на Фрунзе, никаких проблем, очередь 2-3 человека, а чаще вообще никого нет. И деньги всегда есть»;
  • Валера: «На Городке больше года снимаю – и никаких проблем, единственное, 18 января был какой-то сбой».

О проблемах с наличностью сообщают и жители иных городов:

  • Алла: «В Ровеньках такая же фигня»;
  • Сергей: «В Красном Луче (после переименования – Хрустальный, – ред.) такая же очередь»;
  • Дарья: «Все познается в сравнении, вы хотя б можете простоять час и получить свои деньги. А в Алчевске банкоматы пустые! Все. Поэтому кому-то еще хуже».

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