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На КПВВ «Гнутово» обнаружены сигареты с «акцизом» «ДНР» (Фото)

20.01.20 11:16
Пресс-служба Донецкого пограничного отряда
Пресс-служба Донецкого пограничного отряда

На КПВВ «Гнутово» пограничники обнаружили сигареты с «акцизом» «ДНР». Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Как рассказали в пресс-службе, на въезд из неподконтрольной украинским властям территории прибыл мужчина за рулем легкового автомобиля «ВАЗ». Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей Государственной фискальной службы были обнаружены в личных вещах, без утайки, табачные изделия: 60 пачек с наклейками «акциза» «ДНР».

Сигареты переданы ГФСУ, составлен административный протокол по ч. 2 ст. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров).

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