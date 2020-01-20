На КПВВ «Гнутово» обнаружены сигареты с «акцизом» «ДНР» (Фото)

На КПВВ «Гнутово» пограничники обнаружили сигареты с «акцизом» «ДНР». Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

Как рассказали в пресс-службе, на въезд из неподконтрольной украинским властям территории прибыл мужчина за рулем легкового автомобиля «ВАЗ». Во время работы совместной досмотровой группы в составе пограничников и представителей Государственной фискальной службы были обнаружены в личных вещах, без утайки, табачные изделия: 60 пачек с наклейками «акциза» «ДНР».

Сигареты переданы ГФСУ, составлен административный протокол по ч. 2 ст. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров).