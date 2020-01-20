Опрокинул кастрюлю с кипятком: На Донетчине пострадал ребенок

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) 4-летний мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Ребенок получил ожоги, сейчас он находится в городской больнице. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба полиции города.

Известно, что вечером в пятницу, 17 января, в полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним доставлен ребенок с ожогами тела.

«Предварительно установлено, что мальчик находился по месту жительства своей бабушки и когда она готовила ужин, опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Родители малыша сразу вызвали "скорую помощь", которая госпитализировала ребенка в больницу», – говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство» Уголовного кодекса Украины.