9 градусов в классе: В школе искусств в Константиновке дети занимаются в верхней одежде (Фото)

9 градусов тепла в классах и дети в верхней одежде на уроках. Так проходят занятия в Константиновской школе искусств (Донецкая обл.). В школе учатся 700 детей, работают 55 преподавателей.

Дети занимаются в верхней одежде, шапках, перчатках. Приносят с собой жилеты – в верхней одежде играть на музыкальных инструментах неудобно.

Мама учащейся Екатерины Марина Резникова рассказывает, что ее дочь после занятий пришла домой с температурой.

Директор школы искусств – на больничном. Его заместительница по административно-бытовой работе рассказала, что в начале отопительного сезона работники «Теплосети» установили в трубах шайбу. После этого батареи в классах стали холодными.

По словам директора производственной единицы Константиновской теплосети Александра Сырохина, такая шайба ставится для снижения гидравлического напора, давления. Данная схема, как рассказал Сырохин, отлажена и применяется, но в школе дала сбой. Также он пообещал наладить циркуляцию у потребителя – школы искусств.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»