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Зеленский почтил память погибших в Донецком аэропорту украинских военных

20.01.20 11:29
Фото: пресс-служба президента Украины
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях чествования памяти погибших защитников Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент вместе с начальников Генштаба Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Загороднюком почтили память бойцов, погибших при обороне Донецкого аэропорта, которых противник прозвал «киборгами» за их силу и стойкость.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны отметили, что колокол памяти прозвучал 50 раз, из которых 49 ударов были в честь защитников Донецкого аэропорта.

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