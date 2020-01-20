Зеленский почтил память погибших в Донецком аэропорту украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях чествования памяти погибших защитников Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент вместе с начальников Генштаба Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Загороднюком почтили память бойцов, погибших при обороне Донецкого аэропорта, которых противник прозвал «киборгами» за их силу и стойкость.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны отметили, что колокол памяти прозвучал 50 раз, из которых 49 ударов были в честь защитников Донецкого аэропорта.