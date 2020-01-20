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В NRC рассказали о помощи владельцам поврежденных домов на Донбассе

20.01.20 12:59
Пресс-служба NRC
Пресс-служба NRC

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в течение ноября-декабря 2019 года продолжал оказывать помощь населению, пострадавшему в результате конфликта в Украине. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба NRC.

Как рассказали в пресс-службе, была предоставлена денежная помощь для приобретения строительных материалов и оплаты рабочей силы 126 семьям (219 человек) для ремонта домов с легкой и средней степенью повреждения, в Донецкой и Луганской областях. 356 семей (697 человек) уже закончили ремонтные работы.

Кроме того, предоставлены строительные материалы и денежные взносы 46 семьям (106 человек) для восстановления значительно поврежденных домов в Донецкой и Луганской областях. 70 семей (168 человек) уже завершили работы по ремонту.

В NRC помогли 23 семьям (58 человек) улучшить жилищные условия в отремонтированном помещении в Луганской области.

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