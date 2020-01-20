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Полузащитник «Шахтера» определился со своим будущим

20.01.20 11:59
/ Фото: shakhtar.com

Стали известны намерения бразильского полузащитника ФК «Шахтер» Фернандо, который досрочно вернулся в лагерь донецкого клуба из аренды в составе гранда португальского футбола «Спортинга». 20-летний хавбек получил предложение из Бразилии от «Атлетико Паранаэнсе», но принял решение отклонить его. Фернандо намерен бороться за место в составе «горняков», пишет «Сегодня» со ссылкой на Goal.

Аренда игрока «Шахтера» Фернандо в «Спортинге» была рассчитана до конца сезона, то есть до лета, однако из-за травмы он не смог сыграть ни одного матча за первую команду лиссабонцев, ограничившись одним голом в шести матчах молодежного состава португальского клуба. В итоге футболист вернулся в расположение чемпионов Украины.

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