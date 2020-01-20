Более 100 тыс. грн: В выходные четверо жителей Донетчины стали жертвами мошенников

На Донетчине правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые украли со счетов четырех граждан более 100 тыс. грн. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что во всех случаях мошенники действовали по одинаковой схеме – звонили потерпевшим, назывались сотрудниками банковских учреждений и просили действовать по их указаниям.

«В минувшие выходные четверо жителей Покровской оперативной зоны обратились в полицию с аналогичными заявлениями и просьбами помочь им разыскать злоумышленников, которые украли деньги с карточек. Всем пострадавшим звонили "представители службы безопасности банков" и говорили, что клиентам необходимо пройти идентификацию и обезопасить свои банковские счета от посягательств. Жители Покровска, Селидово и Авдеевки внимательно слушали и выполняли указания неизвестных, не подозревая, что именно в этот момент "открывают" ворам доступ к своим денежным сбережениям. Больше всех пострадал житель Авдеевки, со счетов которого исчезли почти 70 тыс. грн», – рассказали в полиции.

По всем фактам полицией начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.