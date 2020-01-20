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Более 100 тыс. грн: В выходные четверо жителей Донетчины стали жертвами мошенников

20.01.20 12:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине правоохранители устанавливают личности злоумышленников, которые украли со счетов четырех граждан более 100 тыс. грн. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Отмечается, что во всех случаях мошенники действовали по одинаковой схеме – звонили потерпевшим, назывались сотрудниками банковских учреждений и просили действовать по их указаниям.

«В минувшие выходные четверо жителей Покровской оперативной зоны обратились в полицию с аналогичными заявлениями и просьбами помочь им разыскать злоумышленников, которые украли деньги с карточек. Всем пострадавшим звонили "представители службы безопасности банков" и говорили, что клиентам необходимо пройти идентификацию и обезопасить свои банковские счета от посягательств. Жители Покровска, Селидово и Авдеевки внимательно слушали и выполняли указания неизвестных, не подозревая, что именно в этот момент "открывают" ворам доступ к своим денежным сбережениям. Больше всех пострадал житель Авдеевки, со счетов которого исчезли почти 70 тыс. грн», – рассказали в полиции.

По всем фактам полицией начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет ограничения свободы.

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