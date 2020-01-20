На Киевщине один экс-участник АТО застрелил другого

В пгт Иванков за нарушение Правил дорожного движения патрульные полицейские остановили машину. В салоне автомобиля правоохранители увидели тело мужчины с огнестрельным ранением. Водитель признался полицейским, что он смертельно ранил своего знакомого и именно в это время ехал в полицию. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Злоумышленник дал правдивые показания. Выяснилось, в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле время между мужчинами, которые в свое время принимали участие в боевых действиях на Востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади», – сообщили в полиции.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Иванковского отделения полиции. Полицейские задержали 49-летнего мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины. В качестве вещественного доказательства изъято орудие преступления – охотничье ружье без документов.

Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы в НИЭКЦ МВД.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает причины конфликта. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Суд изберет для него меру пресечения.