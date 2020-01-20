Смертельный наезд на автостанции и выбежавшая на дорогу девочка: В «ДНР» рассказали о ДТП

В «ДНР» с 18 по 19 января произошло 5 ДТП, в которых 2 человека погибли, 5 получили травмы, а также зарегистрировано 14 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что за этот период было выявлено 353 нарушения ПДД, в том числе 32 факта управления транспортом в нетрезвом состоянии.

18 января на территории автостанции г. Харцызск 51-летний водитель автобуса «БАЗ», двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 85-летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила травмы, не совместимые с жизнью.

В Киевском районе Донецка 40-летний водитель автомобиля «ГАЗ» совершил наезд на 3-летнюю девочку, которая внезапно выбежала на проезжую часть. В результате ДТП ребенок получил травмы.