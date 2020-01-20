НВФ с начала года оставили более 500 человек на ночлег перед КПВВ, – Госпогранслужба

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) с начала года оставили более 500 человек на ночлег перед КПВВ. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Пророссийские наемники не выполняют взятых на себя обязательств по ритмическому и безопасному пропуску лиц через линию разграничения и целенаправленно создают значительные скопления транспортных средств на временно оккупированной территории. При этом после завершения утвержденного времени работы КПВВ массово пропускают людей на подконтрольную украинской власти территорию», – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отмечают, что такие провокации потенциально опасны для жизни и здоровья людей, поскольку они вынуждены пересекать линию разграничения в темное время суток. При этом есть высокий уровень риска не добраться до контролируемой территории и остаться на ночлег в так называемой «серой зоне».

«В течение декабря прошлого года учтено 5 таких случаев. С начала этого года оккупанты уже трижды после закрытия КПВВ заставляли граждан уходить в так называемую "серую зону". Оставляя людей в потенциальной опасности, боевики сознательно нарушают их базовые права», – отмечают в Госпогранслужбе.

Во всех случаях, учитывая потенциальную опасность во время пребывания людей в «серой зоне» ночью, по решению командующего Объединенных сил, работа контрольных пунктов была продолжена. Пограничники из состава Объединенных сил организовали мероприятия по дополнительному оформлению и пропуску более 500 граждан через линию разграничения.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой при планировании своих поездок, особенно через КПВВ «Майорское» и «Новотроицкое», учитывать время года и время суток для безопасного пересечения линии разграничения согласно зимнему графику работы КПВВ с 8:00 до 17:00.