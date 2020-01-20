Фонд Рината Ахметова помог маленькому Никите

Фонд Рината Ахметова приобрел высокочувствительный слуховой аппарат для маленького Никиты из пгт Ялта, что под Мариуполем на Донетчине. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Павел и Лина Такаджи с нетерпением ждали появления на свет второго ребенка. И даже мысли не допускали, что с малышом может быть что-то не так. Ведь его старший брат растет здоровым.

«Беременность протекала очень тяжело, были кровотечения. Врачи диагноз никакой не ставили. Никита родился с синдромом Ди Джорджа – редким генетическим заболеванием. И глухота стала следствием этого недуга», – рассказала мама мальчика Лина.

Диагноз шокировал родителей, ведь нужно было не только бороться с синдромом Ди Джорджа, но и спасать слух Никиты. К счастью, Лина и Павел вовремя узнали о проекте «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу». Ответ на их обращение не заставил себя ждать, и семимесячный Никита получил высокочувствительный слуховой аппарат.

«Никита еще совсем маленький, и ему важно научиться не только слушать, но и правильно воспринимать речь. Только так он сможет говорить правильно», – пояснила слухопротезист Наталья Кузнецова.

Фонд Рината Ахметова с 2007 года помогает малышам с проблемами слуха. Благодаря проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» некоторые детки впервые услышали голос мамы. Благодаря Фонду установлено 165 высокочувствительных слуховых аппаратов.

«Большое спасибо Ринату Леонидовичу за помощь детям. Он очень отзывчивый человек с чутким и добрым сердцем», – поблагодарили родители Никиты.

Как получить помощь по проекту. С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту «Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу» могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

многодетные или неполные семьи;

детские дома семейного типа (ДДСТ);

дети-сироты и дети под опекой;

семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.