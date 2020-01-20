В NRC сообщили, кому оказали грантовую поддержку на Донетчине и Луганщине

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) в течение ноября-декабря 2019 года продолжал оказывать помощь населению, пострадавшему в результате конфликта в Украине, в сфере жизнеобеспечения и продовольственной безопасности. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба NRC.

Как рассказали в пресс-службе, в Краматорске для 245 человек из числа представителей сельских организаций из Донецкой и Луганской областей был проведен тренинг по вопросам пользования землей. После получения проектных заявок на гранты для кооперативов состоялся отбор. Успешные заявители получили денежные гранты на развитие своей деятельности.

Кроме того, организацией были предоставлены все необходимые материалы и завершены 10 проектов развития общественной инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях. Целью этих проектов являлось улучшение инфраструктуры водоснабжения для более чем 3 тыс. местных жителей. Участники получали техническую поддержку и ресурсы для реализации проектов.

Также завершена совместная реализация проекта грантов с двумя местными неправительственными организациями «Северодонецкий молодежный совет» и «Эффективное общество», чтобы дать возможность безработным лицам начать собственное дело. Успешные заявители получили денежные гранты.

Помимо этого, предоставлена денежная помощь для удовлетворения основных потребностей в продуктах питания на холодный сезон для 7 тыс. 340 уязвимых лиц в Донецкой и Луганской областях.

Также завершена доставка оборудования для поддержки инициатив дистанционного обучения в 5 районных центрах занятости в Донецкой и Луганской областях. Это обеспечит доступ уязвимого населения к профессиональной подготовке и повысит их шансы на трудоустройство.