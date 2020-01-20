Экс-мэр Славянска Штепа получила 3,6 тыс. евро компенсации по решению ЕСПЧ, – адвокат

Экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) получила 3,6 тыс. евро компенсации за нарушение права на свободу. Об этом рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин, передает «Укринформ».

«Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд», – сообщил адвокат.

По его словам, компенсация составляет 3600 евро.

Адвокат отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередной вызов в суд в Харькове. До решения суда о мере пресечения она не должна круглосуточно находиться дома. При этом, добавил он, Штепа не собирается уезжать из Украины, любит страну и надеется на справедливый суд.

Шадрин сообщил, что 15 января должно было состояться заседание Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Штепы, но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и заседание перенесено на 10:00 11 февраля.

Отметим, в решении ЕСПЧ указано, что Украина нарушила право Нели Штепы на разбирательство в суде «в течение разумного срока», а также право на справедливый суд.

В документе указано, что Украина, как государство-ответчик, должна выплатить заявителю (Неле Штепе) в течение 3-х месяцев 2,6 тыс. евро за моральный ущерб и 1 тыс. евро компенсации судебных расходов и издержек.

Помимо этого, должны быть выплачены любые налоги, подлежащие начислению на эту сумму. Сумма в евро должна быть конвертирована в валюту государства-ответчика – украинскую гривну – по курсу на дату расчета.

Напомним, Неля Штепа являлась городским головой Славянска с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват города незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».