Пенсионная реформа: В Украине планируют создать новое ведомство

В Верховной Раде Украины 27 декабря 2019 года был зарегистрирован законопроект (№ 2683), который может дать старт введению второго уровня пенсионного обеспечения – общеобязательного накопительного. О необходимости введения многоуровневой пенсионной системы в Украине говорится давно. Ученые и эксперты давали такие рекомендации еще в начале 2000-х. А на государственном уровне этот вопрос стал подниматься лет 10 назад. Однако дальше разговоров дело пока не шло, пишет «Сегодня.ua».

Согласно новому законопроекту, структура обязательной накопительной пенсионной системы будет довольно сложной. Деньги, уплаченные в виде взносов на общеобязательное накопительное страхование, будут поступать в Пенсионное казначейство. Эту юридическую структуру должен создать Кабмин в виде юрлица публичного права. Управляться Пенсионное казначейство будет сразу двумя структурами. Вести (администрировать) счета участников обязательной накопительной системы будет некий привлеченный Центральный администратор. А управлять делами Пенсионного казначейства (контролировать его деятельность) должен Совет Пенсионного казначейства в составе 5 человек, которые будут избираться на конкурсной основе.

Несмотря на то, что деньги работников будут поступать в Пенсионное казначейство, распоряжаться ими эта структура не будет иметь права. Законопроектом предусмотрено, что Пенсионное казначейство будет существовать на отчисления с пенсионных средств – не более 0,1% от стоимости накопленных активов (а в первые два года его расходы будут покрываться из госбюджета).

Все перечисленные гражданам деньги Пенсионное казначейство должно будет передавать на сбережение в банки-хранители. Однако и там деньги не будут лежать мертвым грузом, дожидаясь, пока человек, их перечисливший, выйдет на пенсию. Чтобы деньги не обесценились, их заставят работать и обрастать процентами.

Распоряжаться (управлять) собранными деньгами в период их хранения будут компании по управлению активами и негосударственные пенсионные фонды. Работнику хотят позволить самому выбирать, кому доверить свои средства. А также выбирать, как именно должны использоваться его деньги, то есть выбирать пенсионный портфель: консервативный, сбалансированный или динамический.

Форма будущих выплат может быть тоже разная: единовременные, ускоренные, программные, пожизненные.

Функция Пенсионного казначейства – помочь человеку с выбором управителей и пенсионного портфеля, а также распределить его деньги между несколькими компаниями-управителями (диверсифицировать).

«Пенсионное казначейство предназначено в первую очередь для лиц, которым по определенным причинам будет трудно определиться с выбором того или иного финансового института (авторизованной компании по управлению активами или авторизованного негосударственного пенсионного фонда) и который на конкурентных началах привлекает других субъектов рыночной инфраструктуры (компании по управлению активами и хранителей) для обеспечения эффективного инвестирования и защиты средств участников», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.