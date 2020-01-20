На Донбассе планируют создать опорные больницы

Кабинет министров Украины утвердил перечень опорных больниц во всех регионах страны, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения (МЗ) Украины.

Так, 15 января КМУ принял распоряжение «Об утверждении перечня опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах на период до 2023 года». «Это позволит улучшить доступность медицинской помощи, сконцентрировать инвестиционные ресурсы и построить сеть предоставления медицинских услуг в Украине», – говорится в сообщении.

Как уточняется, перечень опорных заведений определен на основе соответствующей Методики формирования сети рабочей группой, которая была сформирована МЗ Украины при участии представителей Национальной службы здоровья Украины, Министерства развития громад и территорий Украины, представителей проекта USAID «Поддержка реформы здравоохранения» и областных государственных администраций.

В ведомстве отмечают, что одним из главных условий формирования перечня стала доступность учреждений для пациентов. Путь в больницу не должен превышать 1 час.

В перечень включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или которые могут быть повышены до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня, которые смогут обеспечивать:

безопасность медпомощи на основе доказательной медицины,

своевременность доступа к медпомощи,

экономическую эффективность, которая заключается в обеспечении максимально возможного качества медпомощи при рациональном и экономном использовании ресурсов.

«Эти учреждения будут иметь надлежащую рабочую нагрузку и обеспечат надлежащий уровень безопасности пациента», – заверили в Минздраве.

При этом сам перечень учреждений и их количество по состоянию на сегодня, 20 января, в сообщении МЗ Украины не указаны.

Напомним, МЗ Украины планировало создать Офис пациента, с помощью которого будет осуществляться коммуникация пациентов с министерством. Приоритетом работы министерства также будет безопасность пациента, защита его прав.