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На Донетчине разыскали мотоциклиста – виновника ДТП

20.01.20 14:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В с. Криворожье (Добропольский р-н, Донецкая обл.) мотоциклист сбил 27-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что позднее мужчина был установлен сотрудниками полиции.

«Сообщение о ДТП с пострадавшим поступило в Добропольское отделение полиции в субботу, 18 января, около 21:15. В результате аварии местный житель получил телесные повреждения и был госпитализирован», – рассказали в полиции.

Полицейские установили правонарушителя, который сбил человека.

«Им оказался 22-летний мотоциклист. Установлено, что на момент ДТП он был нетрезв. Водитель признался в содеянном и пояснил, что скрылся с места аварии, потому что "испугался"», – отметили в пресс-службе.

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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